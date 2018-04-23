«Зубр Капитал» и ЕБРР вложили деньги в одну из старейших продуктовых IT-компаний Беларуси

«Зубр Капитал» в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития инвестировали 5 млн долларов в одну из старейших продуктовых компаний Беларуси Targetprocess.

Соответственно, через фонд прямых инвестиций Zubr Capital Fund I и Инвестиционную программу венчурного капитала они стали владельцами миноритарных долей в одном из крупнейших в мире разработчике систем управления проектами на основе agile, пишет «Ежедневник».

Какую долю в Targetprocess приобрели инвесторы, является закрытой информацией. Инвестиции рассчитаны на 4-5 лет, ожидаемый мультипликатор на вложенный капитал - 2-3. Генеральный директор Управляющей компании «Зубр Капитал» Олег Хусаенов не исключает, что через два года может понадобиться второй раунд , и объем инвестиций? и доля участников в этом бизнесе может измениться.

«Мы как «Зубр Капитал» особенно внимательно смотрим на несколько вещей: качественный продукт, команда и попутный ветер на рынке. И с компанией Targetprocess оба этих пункта однозначно попали в цель. Мы увидели, что за программным обеспечением на основе agile будущее project management и именно поэтому приняли решение проинвестировать в компанию», - пояснил Олег Хусаенов интерес к этому бизнесу.

«Какая наша проблема была? Мы очень долго строили lifestyle business, то есть делали что-то для удовольствия. Но оказалось, что если хочешь сделать что-то значительное, lifestyle business не подходит. И в какой-то момент мы начали делать startup. Он растет быстро, но расти быстро без инвестиций очень сложно», - пояснил необходимость поиска партнера генеральный директор и основательTargetprocess Михаил Дубаков.

Компания вела переговоры также с крупным профильным инвестиционным фондом из США, но в итоге выбор был сделан в пользу альянса «Зубр Капитала» и ЕБРР. Одним из главных факторов в выборе, по словам главы Targetprocess, стало «доверие».

Ресурсы инвесторов будут направлены на построение маркетинга и системы сбыта, а также на разработку нового продукта.

Рынок, на котором работает Targetprocess, один из самых быстрорастущих в мире – компания начала создавать свои продукты для IT-сектора , но мировой тренд на автоматизацию управления бизнесом открывает с каждым годом для нее все больше и больше ниш. В число крупнейших клиентов белорусского разработчика входят, например, Caterpillar, Marriott, есть сеть школ в Нидерландах. Рынок project portfolio management в 2015 году оценивался в 2,5 млрд долларов, а в 2020 году, по оценкам экспертов «Зубр Капитал», вырастет до 4,6 млрд долларов.

Сейчас на нем доминирует система Jira, созданная австралийской компанией Atlassian Software Systems, созданы и развиваются другие продукты. Привлечение инвестиций для Targetprocess, по словам Михаила Дубкова, необходимо для того, чтобы не отстать от конкурентов.

«Наша задача – создать платформу визуального управления agile проектами, которая будет подходить очень многим компаниям без странных и неудобных обходных решений», - говорит Михаил Дубаков. – Это платформа, на базе которой мы будем создавать уникальные решения для каждой компании. Это довольно амбициозная задача – на рынке ее пока никто не решил».

Инвестиции позволят расширить и усилить R&D-офис в Минске, открыть дистрибуторские офисы на главных рынках присутствия – в США и Западной Европе.

Инвесторы, что тоже не маловажно, дополнят компетенции Targetprocess экспертизой в sales&marketing на рынке США и Западной Европы. С этой целью в совет директоров будут введены известные специалисты. Они уже вводятся в управление компании – один из них – сооснователь американского разработчика agile продуктов Rally Soft. Rally Soft был конкурентом и Jira, и Targerprocess, в 2015 году эта компания была поглощена CA Technologies.

По словам инвестиционного директора “Зубр Капитал” Константина Заполянского, новый продукт Targetprocess вполне может быть востребован стратегическим инвестором уровня HP, IBM, SAP, которые захотят дополнить свои портфели этим решением. Это создает еще один привлекательный вариант выхода «Зубра Капитала» и ЕБРР из этого бизнеса и дальнейшего развития Targetprocess.