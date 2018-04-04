Литва подписала новое газовое соглашение с США.

Как сообщаетDelfi, во вторник литовские компании подписали соглашение о сотрудничестве с поставщиком природного сжиженного газа из США и оператором будущего терминала сжиженного природного газа Freeport LNG.

Договор в Вашингтоне подписали компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas, входящая в энергохолдинг Lietuvos energija, и оператор Клайпедского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta.

Глава Lietuvos duju tiekimas Мантас Микалаюнас отметил, что это соглашение расширяет круг потенциальных поставщиков газа.

"Рост количества экспортеров СПГ в США не только способствует диверсификации поставок, но и помогает обеспечить выгодные цены для потребителей", - сказал он.

Freeport LNG в настоящее время завершает строительство терминала СПГ в штате Техас.

В прошлом году Lietuvos duju tiekimas импортировала из США два груза СПГ, которые по показателю объемов импорта этого продукта в США заняли третье место в Европе после Испании и Португалии.

Первый груз американского СПГ достиг берегов Балтийского моря в сентябре прошлого года, когда Литва приобрела его у компании Cheniere - оператора первого в США терминала по экспорту СПГ.

Freeport LNG планирует запустить первую линию экспорта СПГ в конце этого года, а еще две - в 2019 году.