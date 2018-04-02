В Швеции появился экологический налог, который будут взимать при продаже авиабилетов на рейсы, вылетающие из страны. Теперь пассажирам придется переплачивать до 39 евро за каждый такой перелет.

Новым налогом шведские власти рассчитывают уменьшить влияние воздушных перевозок на климат.

«Целью налога является минимизация выбросов углерода, к которым привело радикальное увеличение авиаперевозок», — заявила министр климата Изабелла Ловина.

Размер нового налога будет отличаться в зависимости от аэропорта вылета и конечного пункта назначения и составит от 5,8 до 38,8 евро (от 60 до 400 шведских крон). Сбор не коснется большинства транзитных пассажиров, а также детей до двух лет.

Шведская газета Dagens Nyheter опубликовала данные опроса, по которому 53 процента жителей страны поддержали новый налог. Противники закона предлагали в качестве альтернативы обязать авиакомпании использовать биотопливо.

Сейчас Беларусь и Швецию связывает прямой рейс Минск — Стокгольм. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 219 рублей (туда) и от 249 (обратно) с учетом налогов и сборов, туда-обратно — от 459 евро.