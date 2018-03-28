Последнее обновление: 28.03.2018 18:05

Белорусские форекс-компании смогут работать еще с двумя иностранными организациями

Постановлением Нацбанка № 132 от 20 марта 2018 г. расширен круг иностранных организаций, с которыми вправе взаимодействовать белорусские форекс-компании при хеджировании рисков.

В соответствии с законодательством белорусские субъекты внебиржевого рынка Форекс обязаны совершать операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами исключительно с иностранными финансовыми институтами, осуществляющими деятельность в регулируемых юрисдикциях под эффективным контролем (надзором). Перечень таких юрисдикций устанавливается Национальным банком и на данный момент содержит 39 организаций.

Постановление № 132, которое вступает в силу после официального опубликования, дополняет указанный перечень Швейцарской службой по надзору за финансовым рынком (Swiss Financial Market Supervisory Authority) и Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission). Указанные юрисдикции характеризуются высоким уровнем развития и устойчивости финансового рынка, а также эффективной системой правового регулирования и надзора за его участниками.

"Принятое решение позволит белорусским субъектам внебиржевого рынка Форекс оптимизировать процесс управления рисками, а также обеспечит создание условий для дальнейшего эффективного и прозрачного развития внебиржевого рынка Форекс", - говорится в комментарии регулятора.

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