Последнее обновление: 28.03.2018 18:05

Евросоюз выделит сегодня Греции 6,7 млрд евро

Европейский стабилизационный фонд (ESM) одобрил выделение Греции четвертого транша финансовой помощи в размере 6,7 млрд евро. Это решение принято в связи с тем, что греческое правительство выполнило необходимые реформы и приняло требуемые меры экономии, говорится в сообщении на сайте ESM.

Первая часть транша - 5,7 млрд евро - будет перечислена 28 марта, выплата оставшегося миллиарда евро ожидается в мае. Средства предназначаются для обслуживания кредитов, а также создания резервного запаса, передает "Немецкая волна".

С учетом четвертого транша общая сумма финансовой поддержки Афинам, одобренной ESM, составит 46 млрд евро. При этом общий объем третьего пакета помощи Греции составляет 86 млрд евро. Глава стабфонда ESM Клаус Реглинг выразил уверенность в том, что Греция покинет программу фонда в августе 2018 года.

Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. В конце января 2018 года министры финансов стран еврозоны одобрили выделение Греции 6,7 млрд евро в рамках третьего пакета, отметив прогресс, которого достигли Афины. Глава еврогруппы Марио Сентено отметил, что Греция выполнила "почти все" реформы, на которых настаивали кредиторы.

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