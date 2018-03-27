Рост кредитования компаний еврозоны замедлился в феврале

Темпы роста кредитования компаний еврозоны замедлились в прошлом месяце, а размер денежной массы, циркулирующей в регионе, неожиданно снизился, показали данные во вторник, став новым признаком того, что расширение экономики блока может сбавлять обороты.

Продолжающееся замедление роста кредитования может стать препятствием для ЕЦБ, который готовится в текущем году свернуть программу количественного смягчения (QE), а в следующем - повысить ставку, о чем просигнализировали несколько представителей руководства регулятора в последние несколько дней.

С помощью скупки облигаций на сумму около 2,5 триллиона евро ($3,10 триллиона) в течение последних трех лет ЕЦБ пытался добиться снижения стоимости заимствований и роста кредитования в надежде на ускорение инфляции.

Однако рост кредитования нефинансовых компаний составил лишь 3,1 процента в феврале по сравнению с 3,4 процента месяцем ранее, показателем, ставшим максимальным после финансового кризиса, говорится в ежемесячном заявлении ЕЦБ. Свежие данные последовали за разочаровывающими показателями деловой активности и настроений, опубликованными на прошлой неделе.

“Пока показатели не повлияли на движение в сторону прекращения QE”, - сказал аналитик Societe Generale Кеннет Бру.

“Однако я думаю, что их дальнейшее замедление может продолжить отодвигать возможность для дальнейшего ужесточения (монетарной политики)”.

Темпы роста кредитования находятся вблизи максимумов со времен мирового финансового кризиса, но остаются ниже докризисных показателей. Многие банки, которым необходимо улучшить баланс, все еще неохотно выдают кредиты реальному сектору экономики.

Однако сторонники “ястребиных” взглядов в управляющем совете ЕЦБ, выступающие за ужесточение монетарной политики, по-прежнему поддерживают прогноз рынка, согласно которому скупка облигаций завершится в текущем году, а ставки будут повышены к середине 2019 года.

“Рынок ожидает изменения ставок в первой половине 2019 года - на сегодняший момент мы, вероятно, можем согласиться с прогнозом рынка”, - сказал глава ЦБ Литвы Витас Василяускас, поддержав мнение своих коллег из Эстонии и Германии.

Годовые темпы роста показателя денежной массы M3 составили 4,2 процента против прогноза на уровне 4,6 процента.