Целые отрасли Беларуси отдают на уплату долгов больше 100% выручки

Реальный сектор экономики сильно размывает выручку на погашение кредитов и займов.

banki24.by посмотрели, насколько глубоко эти процессы зашли в 2018 году.

По официальным данным, всего за месяц крупные и средние предприятия Беларуси направили на погашение банковских кредитов и займов 4,6 млрд BYN. По сравнению с январем-2017 затраты компаний на закрытие долгов выросли на 34,4%. В денежном выражении расходы предприятий увеличились на 1,2 млрд BYN.

Главное бремя от погашения старых долгов в январе-2018 пришлось на погашение основного долга — 4,3 млрд BYN. Относительно января-2017 затраты увеличились на 38,6%. Зато процентные и прочие платежи уменьшились к 2017 году на 8% — до 281,1 млн BYN.

В целом на погашение кредитов и займов у организаций Беларуси ушло 27,6% выручки от реализации продукции.

Территорией страны с крупнейшей долговой нагрузкой в январе-2018 был Минск. Предприятия столицы направили на погашение кредитов и займов 1,1 млрд BYN. По сравнению с январем-2017 нагрузка выросла на 21,6%. Организации Минска потратили на закрытие долгов 22,1% своей выручки.

Резко увеличились расходы на погашение кредитов и займов у предприятий Минской области. За январь-2018 они направили на эти цели в 2,2 раза больше денег, чем годом ранее — 752,9 млн BYN. На закрытие долгов компании региона взяли из выручки 33%.

В суровых условиях работали организации Витебской области. В январе-2018 они потратили на погашение кредитов и займов 40,7% выручки. В деньгах это составило 758,8 млн BYN, рост расходов к 2017 году — +29,8%.

В других регионах дела обстояли следующим образом. Брестская область направила на погашение кредитов и займов 253,6 млн BYN (+16,8% к 2017 году), Гомельская — 878,4 млн BYN (+25%), Гродненская — 419,3 млн BYN (+43,2%), Могилевская — 360,4 млн BYN (+10,8%). Как видно, затраты увеличились во всех регионах страны.

Среди отраслей экономики Беларуси жесточайшее кредитное давление испытало производство химических продуктов. Расходы предприятий химпрома выросли в 3,3 раза до 275,2 млн BYN. В январе-2018 Беларуськалий гасил долг по кредиту Сбербанк CIB, который предприятие взяло на себя по приказу единственного акционера — государства. Из выручки отрасли за месяц было вымыто 37,5%.

Из-за убыточной работы и модернизации в последнее время увеличилась кредитная нагрузка на нефтепереработку. За январь-2018 предприятия отрасли направили на погашение кредитов и займов 729,5 млн BYN (+35,1% к 2017 году). Расходы на уплату долгов забрали у Нафтана и Мозырского НПЗ 49,1% выручки.

По последней информации, НПЗ выйдут на прибыльность лишь к маю—июню. Для этого власти в несколько этапов повысят розничные цены на бензин и дизтопливо. Таким образом, заводы будут терпеть убытки на протяжении 7–8 месяцев подряд.

Парадоксальная ситуация сложилась в производстве транспортных средств. За январь-2018 предприятия этой отрасли направили на погашение кредитов и займов 233,7 млн BYN. Долговая нагрузка выросла в 3,2 раза и составила 102% от выручки! Это значит, что компании по производству транспорта в январе должны были отдать все заработанные деньги и сверх того взять новые кредиты для закрытия старых.

Несмотря на регулярное списание долгов и финансовую помощь жлобинскому БМЗ, в тяжелом положении до сих пор находятся металлурги. В январе-2018 отрасль потратила на погашение кредитов и займов 210,7 млн BYN (+43,7% к 2017 году). На закрытие прежнего долга металлургия забрала из выручки 51,6%.