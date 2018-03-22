В 2018 году власти Беларуси потратят на погашение внешнего долга почти $7 млрд

Власти обновили статистику по внешнему долгу.

banki24.by покопались в ней и оценили, в какие суммы обойдется поддержание экономики на плаву еще на 1 год.

В свои расчеты banki24.by не включили предстоящие платежи без установленных сроков уплаты и торговые кредиты и авансы. Как первые, так и вторые являются внешним долгом чисто номинально. Каждый отчетный период требования по этим видам долга передвигаются вперед во времени и не погашаются до нуля.

За вычетом упомянутых выше «плавающих» обязательств в 2018 году сектор госуправления должен вернуть внешним кредиторам 2,88 млрд USD. Кстати, цифры от Нацбанка практически совпадают с подсчетами Минфина по госдолгу. В целом за 2018 год Минфин отдаст внутри страны и за пределы Беларуси до 3,6 млрд USD. И это не считая госгарантий, по которым трудно оценить вероятность возврата денег.

Впрочем, главную выплату года по внешнему госдолгу правительство уже сделало. В январе Минфин погасил 7-летние евробонды на 800 млн USD. А уже через месяц правительство разместило новые еврооблигации.

НБРБ должен внешнему миру гораздо меньше, чем Минфин. В 2018 году Нацбанку предстоит отдать зарубежным кредиторам 332,9 млн USD. Внешний долг регулятора представлен в основном облигациями в евро, которые он разместил в октябре и декабре 2016 года.

Банки Беларуси и другие финансовые компании должны вернуть за 2018 год 1,5 млрд USD. Правда, часть этого долга является краткосрочными обязательствами, которые банки постоянно рефинансируют. То есть на практике реальная сумма будет меньше. По экспертным оценкам банки отдадут за рубеж от 0,7 до 1 млрд USD.

Реальный сектор экономики Беларуси находится в неважном финансовом состоянии. Некоторые отрасли задыхаются от долгового бремени, но направляют на погашение кредитов и займов свыше 100% от выручки. Без учета торгового кредита и авансов реальный сектор вернет иностранным кредиторам за 2018 год 2 069 млн USD.

Не возвратить внешние долги нельзя, так как главными заемщиками являются госпредприятия, бравшие гарантии правительства. Просрочки и невыплаты по такому корпоративному долгу попахивают дефолтом самого государства.

Дефолт правительства допускать нельзя, так как он автоматически и на долгое время отрежет Беларусь от мирового рынка капитала. Вся многолетняя работа Минфина и Нацбанка по наращиванию суверенных кредитных рейтингов пойдет насмарку. Проще бросить силы на внешнюю амбразуру, но реструктуризировать внутренние валютные долги.

Если сложить долги по сферам деятельности, всем секторам экономики нужно вернуть в 2018 году внешний долг на сумму от 6 до 6,8 млрд USD. Для сравнения: за 2017 год Беларусь отдала внешним кредиторам 6 млрд USD.