Акционеры Tesla дадут Илону Маску самую большую в мире зарплату

Акционеры Tesla, рассчитывающей быть частью крупнейшей в мире компании по производству электромобилей и солнечных батарей, большинством голосов согласились платить Маску $2,6 млрд в год — больше, чем кому-либо из наемных менеджеров в мире.

Как сообщает Bloomberg, за решение проголосовали 73% участников собрания акционеров. За не выступили те владельцы акций, которые по работе зависят от Маска или его брата Кимбала, входящего в совет директоров Tesla.

Маск, помимо Tesla, занимается проектом разработки ракеты для полетов на Марс, а также стартапом Neuralink, целью которого является создание искусственного интеллекта. В прошлом месяце Маск заявлял, что в случае появления надежного преемника он покинет пост руководителя Tesla и сосредоточится на других проектах.

Однако акционеры, как отмечает Bloomberg, посчитали, что большая зарплата побудит Маска не только остаться, но и сосредоточить внимание на основной сфере деятельности, тем более что выплата рекордной зарплаты до 2028 года увязывается с целым рядом амбициозных задач, о которых говорил сам Маск. При этом четкого понимания, как их решать, у акционеров нет.

Помимо этого, доверие к Маску не распространяется на его окружение. Только за последний квартал компанию покинула целая группа топ-менеджеров. В их числе — директор по продажам Джон Макнил и вице-президент по финансам Сьюзан Репо. Чуть раньше из Tesla ушли руководитель инженерной группы Крис Латтнер, а также отвечавший за создание батарей Курт Келти.

Акции Tesla выросли на фоне решения акционеров на 1,9%.