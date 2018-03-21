Власти неплохо заработали на протестах белорусов

Белорусские правозащитники подвели итоги прошлого года и представили фотокнигу "Весна-2017".

В ней размещены фотографии с прошлогодних акций протеста. Это и День Воли, и протесты против "декрета о тунеядцах", и защита Куропат.

Есть там и фотографии знаменитой "стены Щеткиной", где появлялись граффити. Размещены и материалы о "Деле патриотов". Презентацию приурочили к годовщине жесткого разгона прошлогодней акции на День Воли в Минске, передает Еврорадио.

Как сообщили правозащитники, общее количество штрафов за участие в протестных акциях в 2017-м — 135 тысяч евро. И это без штрафов, которые выписывали независимым журналистам. При этом 40 человек попали под уголовное преследование за свою общественную деятельность.