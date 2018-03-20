Олигархи отказались возвращать капитал в Россию под страхом санкций

План правительства по репатриации в Россию денег олигархов, которым угрожают санкции США, провалился.

Ни один из крупных бизнесменов не стал покупать еврооблигации российского Минфина, которые были размещены на прошлой неделе и задумывались как инструмент, куда состоятельные россияне могли бы инвестировать возвращенные на родину деньги. Об этом Bloomberg сообщил высокопоставленный правительственный чиновник на условиях анонимности в связи с чувствительным характером вопроса.

В общей сложности Минфин продал бумаг на 4 млрд долларов, однако российские инвесторы вложили лишь 200 млн, даже несмотря на то, что специально для них были разработаны поправки на налоговый кодекс.

В частности, согласившимся на деофшоризацию олигархам разрешили не платить 13-процетный налог на доходы физлиц в случае, если они получат прибыль от валютной переоценки бумаг. Она может возникнуть, если подскочит курс доллара, а рублевая стоимость евробондов, таким образом, увеличится.

Кроме того, была предусмотрена возможность получать процентные выплаты в рублях, пишет finanz.ru.

"Перспектива держать на родине пугает миллиардеров больше, чем риски попасть под санкционный режим", - делает вывод глава аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

Состоятельные россияне отказались покупать бонды, даже несмотря на то, что, по сведениям Reuters, сами выступали с просьбой об их создании.

Размещение начали готовить в декабре 2017 года, когда завершалась подготовка "кремлевского доклада" Минфина США. В документ, опубликованный в конце января, были включены 210 российских чиновников и бизнесменов, включая всех министрох, долларовых миллиардеров и глав госкорпораций.

Само попадание в кремлевский список не означает введения каких-либо санкций, однако они последуют и "усложнят доступ к финансовой системе США" для чиновников и олигархов близких к власти, заявил 15 марта глава американского Минфина Стивен Мнучин.

"По-видимому, были найдены другие способы защиты капитала, - говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Возможно, бумаги покупались на вторичном рынке, что объясняет низкую чувствительность российских бондов к недавней коррекции гособлигаций США и текущие минимальные кредитные спреды".