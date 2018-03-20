Венесуэльский город выпустил собственную валюту

В связи с острым дефицитом в стране наличных денежных средств венесуэльский город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту, которая так и называется - "элорса".

Как объясняют местные власти, "элорса" поможет местным жителям и гостям города рассчитываться друг с другом за покупки на городских рынках во время праздничных ярмарок, которые начинаются с понедельника. Власти Элорсы обеспокоены тем, что гиперинфляция и дефицит наличности очень негативно сказываются на городской торговле.

"У людей нет боливаров, чтобы рассчитаться за покупки. Поэтому мы выпустили купюры в двух номиналах [50 тысяч и 100 тысяч]... и мы уже продали купюры на сумму 2 млрд боливаров", - рассказал мэр города Солфредди Солорзано.

Новую городскую валюту можно приобрести с помощью банковского перевода в администрации города. Местные власти при покупке "элорса" берут комиссию в 8%. Непотраченные деньги можно вернуть в городскую администрацию, и средства, потраченные на приобретение местной валюты, будут возвращены.

В понедельник в городе открывается большая праздничная ярмарка, и власти города надеются, что благодаря выпуску "элорса" жители города будут делать больше покупок.

В Венесуэле - самые высокие темпы инфляции в мире. За период с февраля 2017 по февраль 2018 цены в стране выросли на 6000%. Венесуэльцам запрещено тратить более 10 тысяч боливаров за день на одного человека. Эта сумма на черном рынке эквивалентна 5 американским центам, а 2 млрд боливаров (общая стоимость проданной "элорса") стоят менее 9 тысяч долларов.

Элорса - не первый венесуэльский город, власти которого задумались о выпуске собственной валюты. В декабре одна из общин в столичном Каракасе также начала печатать собственные купюры - "панали". Их можно обменивать на рис, который производит кооператив, расположенный на территории общины.