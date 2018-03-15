Парламент Украины одобрил назначение Смолия главой Нацбанка

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента страны назначить председателем правления Национального банка первого зампреда Якова Смолия, который с мая прошлого года исполнял обязанности главы регулятора вместо подавшей в отставку Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, президент предлагает кандидатуру главы НБУ и назначает его после одобрения Верховной Рады.

Назначение Смолия поддержали 247 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Банкир с 26-летним стажем, которому в феврале исполнилось 57 лет, - Смолий начал работать в Нацбанке в апреле 2014 года, после революции и прихода к власти проевропейского правительства.

За несколько месяцев на посту исполняющего обязанности главы центрального банка Смолий показал, что настроен продолжать политику своей предшественницы, в частности сотрудничество с Международным валютным фондом.

Выступая в парламенте перед голосованием в четверг, Смолий сказал, что центральный банк под его руководством сохранит курс реформ и ставит целью поддержание макроэкономической стабильности и создание условий для активизации кредитования.

“Я принципиально подтверждаю курс реформ. Наша цель неизменна - сохранение ценовой и финансовой стабильности, способствование экономическому росту, интеграция украинской финансовой системы в европейскую”, - сказал Смолий.

Выполняя договоренности с МВФ, Нацбанк провел чистку банковской системы от слабых и непрозрачных банков, в результате которой число действующих банков на Украине сократилось с 2014 года почти в три раза, а также перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование, усилив роль учетной ставки.