Великобритания вложит 48 млн фунтов в новый центр защиты от химического оружия

Власти Великобритании выделят 48 миллионов фунтов стерлингов ($67 миллионов) на строительство нового центра защиты от химического оружия на базе военной лаборатории в Портон-Дауне, заявил в четверг министр обороны Гэвин Уильямсон.

Лаборатория в Портон-Дауне занималась определением состава вещества, примененного в городе Солсбери против бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. Британия возложила вину за отравление агента на Россию, Москва отрицает причастность к инциденту.

Ученые в Портон-Дауне идентифицировали яд как нервно-паралитическое вещество военного образца из класса “Новичок”, разработанного в Советском Союзе в 1970-1980-е годы.

“Сегодня я могу объявить о том, что мы наращиваем потенциал военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне. Мы вложим 48 миллионов фунтов в новый центр защиты от химического оружия, чтобы гарантировать сохранение наших передовых позиций в сферах анализа средств массового поражения и обороны”,- заявил Уильямсон.