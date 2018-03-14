Венесуэла вводит в обращение купюру, равную 50 американским центам

Венесуэла вводит в среду в оборот новую, самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, сообщает министерство связи и информации страны.

Хождение нового денежного знака начинается на фоне высочайшей инфляции в южноамериканской стране и острой нехватки денежной массы для наличных расчетов. При этом на новую купюру в 100 тысяч боливаров на "черном рынке" можно купить всего примерно полдоллара США.

Во вторник курс американской валюты на нелегальном рынке составил почти 217 тысяч боливаров, сообщает портал Dolar Today. Стоит отметить, что с момента введения новой криптовалюты "петро" в конце февраля курс доллара опустился примерно на 6% — с 230 тысяч боливаров до 217 тысяч.

Венесуэла 20 февраля выпустила свою обеспеченную нефтью криптовалюту "петро". Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

В Венесуэле с 2003 года действуют жесткие меры валютного контроля. В данный момент в Венесуэле имеются сразу несколько курсов боливара: помимо отмененного фиксированного курса DIPRO в 10 боливаров за доллар, остается меняющийся курс в DICOM (сейчас он составляет около 31 тысячи боливаров) и курс "черного рынка", который не признается властями.