Германия признала биткоин платежным средством

Министерство финансов Германии подписало постановление, согласно которому биткоин признан платежным средством.

Отмечается, что покупки, совершенные за криптовалюту не будут облагаться налогом на отток капитала, как это происходит в США, где биткоин считается имуществом.

Пользователь, который приобретает товар или оплачивает услугу цифровыми деньгами обязан будет платить НДС.

"Виртуальные валюты становятся эквивалентом законных средств платежа, поскольку эти так называемые виртуальные валюты используются теми, кто участвует в транзакции, как альтернативный договорный и немедленный способ оплаты", - сказали представители правительства.

Ранее Центральный банк Германии заявил о необходимости жестко контролировать развитие отрасли на международном уровне.