С апреля налог на загрязнение окружающей среды в Китае будут платить 260 тыс. компаний

Более 260 тыс. китайских предприятий и организаций будут обязаны с 1 апреля выплачивать налог на загрязнение окружающей среды.

Этот сбор был введен властями страны в целях усиления защиты окружающей среды и сокращения выбросов загрязняющих веществ, сообщает "Синьхуа".

Закон о взимании налога вступил в силу 1 января 2018 года, налогоплательщики обязаны подавать налоговые декларации раз в квартал. Компании и организации, облагаемые налогом, будут платить за четыре вида загрязнения: воды, воздуха, шумовое загрязнение и твердые отходы.

Это первый в Китае налог, который был разработан специально для защиты окружающей среды. Он поможет создать "зеленую" финансовую и налоговую систему и улучшить контроль над загрязнением. Налог был введен вместо сборов за загрязнение окружающей среды, которые действовали в Китае почти 40 лет.

Как заявил представитель министерства охраны окружающей среды КНР Лю Бинцзян, Китай будет бороться с предприятиями, нарушающими установленные правила, в рамках кампании по контролю за загрязнением.

Министерство в прошлом году запустило кампанию по контролю за загрязнением, целями которой являются 62 тыс. предприятий в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и близлежащих городах. Благодаря данным мерам содержание PM2,5 (тонкодисперсная пыль) в воздухе сократилось примерно на 30%.

Борьба с загрязнением входит в число "трех великих битв" Китая. Трехлетний план по успешной борьбе за чистоту воздуха включает в себя ликвидацию устаревших производственных мощностей, контроль за потреблением угля и стимулирование более частого использования железнодорожного транспорта для грузовых перевозок, сообщил Лю Бинцзян.