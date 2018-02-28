ВЭБ отказался от рефинансирования и выкупа проектов ЕБРР в России

Внешэкономбанк (ВЭБ) отказался от рефинансирования и выкупа части портфеля Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в России, надеется эффективнее использовать средства, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред, член правления ВЭБа Дмитрий Курдюков.

"Мы очень тщательно его (российский портфель ЕБРР) посмотрели, как на предмет возможности рефинансирования долгового портфеля, так и его equity (участие в капитале) части. Подавляющее большинство проектов ЕБРР не относится к нашим стратегическим отраслям. В итоге мы видим, что экономика самих проектов для нас на сегодня неинтересна", - сказал Д.Курдюков.

ВЭБ решил, что может эффективнее использовать ресурсы, добавил первый зампред. "Мы решили, что тот ресурс, который у нас есть на сегодняшний момент, мы можем размещать в экономику страны и в приоритетные отрасли с гораздо большим эффектом, чем просто рефинансировать уже имеющиеся портфели", - отметил он.

О готовности изучить проекты ЕБРР в России с целью возможного рефинансирования глава ВЭБа Сергей Горьков заявил в мае 2017 года. В октябре прошлого года он сообщил, что ВЭБ рассматривает рефинансирование четырех проектов ЕБРР на общую сумму $300 млн.

ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США. При этом банк не стал распродавать имеющиеся у него активы. Российские власти ранее заявили, что банк стал инструментом внешней политики, а не институтом развития. По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, Россия не будет обсуждать новые проекты с ЕБРР и сконцентрируется на работе с "деполитизированными банками развития", такими как АБИИ и Банк БРИКС, а также на улучшениях деятельности собственных институтов развития, в том числе ВЭБа.