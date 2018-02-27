ЕЦБ должен постепенно сокращать меры стимулирования - глава Бундесбанка

Быстрый и повсеместный экономический рост в еврозоне обеспечит дальнейшее повышение инфляции, поэтому Европейский центробанк должен постепенно сокращать меры стимулирования, сказал во вторник глава немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн.

Регулярно критикующий сверхмягкую монетарную политику ЕЦБ Вайдманн сказал, что даже в случае завершения программы скупки активов политика регулятора останется аккомодативной, поэтому сворачивание “количественного смягчения” приведет лишь к снижению интенсивности мер стимулирования, а не полному отказу от них.

“Если подъем продолжится и цены будут сообразно с этим расти, то, по моему мнению, нет причин для того, чтобы совет управляющих не завершил скупку ценных бумаг в этом году”, - сказал Вайдманн, выступая во Франкфурте-на-Майне.

По его словам, хорошие экономические показатели еврозоны подтверждают мнение совета управляющих ЕЦБ о том, что инфляция в конечном счете приблизится к его целевому уровню вблизи 2 процентов.

“Я считаю, что важно постепенно и стабильно снижать степень аккомодативности монетарной политики, когда прогноз динамики цен в еврозоне позволяет нам это делать”, - сказал Вайдманн.

Инвесторы на данный момент ждут, что ЕЦБ завершит программу скупки активов объемом 2,55 триллиона евро к концу 2018 года на фоне уверенности в том, что инфляция продолжит повышаться, пусть и медленными темпами.

“Мне ясно одно: нормализация монетарной политики в еврозоне займет много времени”, - добавил Вайдманн.

“Монетарная политика останется крайне экспансионистской даже после завершения скупки активов”.

Хотя ЕЦБ сигнализировал об опасениях относительно волатильности евро к доллару, которая может отрицательно сказаться на инфляции, Вайдманн отметил, что влияние колебаний обменных курсов на рост цен в последние несколько лет, похоже, снизилось.