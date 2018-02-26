HSBC назвал город с самыми высокими зарплатами для экспатов

Средняя зарплата иностранных менеджеров, переехавших для работы в Мумбаи, составляет более $217 тыс., следует из результатов исследования HSBC Bank, сообщает Bloomberg.

Это самый высокий показатель среди всех городов мира, отмечают авторы исследования.

Второе и третье место заняли Сан-Франциско и Цюрих соответственно, четвертое — Шанхай. Средняя зарплата экспатов в них также превышает отметку $200 тыс. В Женеве, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Джакарте иностранным специалистам платят в среднем больше $150 тыс.

Среднемировое значение зарплат для иностранцев составило почти $100 тыс. Ниже этой отметки оказались зарплаты экспатов, работающих в Дублине, Праге, Берлине и Бирмингеме. От $100 до $150 тыс. получают иностранные менеджеры в Лондоне, Париже и Гонконге.

В ходе исследования были проанализированы данные о зарплатах более 27 тыс. специалистов в 159 странах и территориях.

В январе 2017 года были опубликованы данные аналогичного исследования с разбивкой по странам и территориям. Первое место заняла Швейцария со средней зарплатой экспатов немногим менее $200 тыс. Выше отметки $150 тыс. оказались Гонконг и Индия. В интервал $100 — $150 тыс. попали Сингапур, Китай, США, ОАЭ, Япония, Катар и Малайзия.