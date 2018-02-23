Странам ЕС после Brexit придется платить больше

Странам Евросоюза, очевидно, придется увеличить взносы в европейский бюджет после выхода Великобритании из блока. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед началом неформального саммита лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.

"Если мы хотим воплотить новые приоритеты, новую политику, если мы не хотим сокращать существующие программы, то, очевидно, что страны должны платить больше", - сказал Юнкер, которого цитирует Европейская правда.

Он также не стал комментировать вчерашнюю встречу британского правительства, которая длилась больше восьми часов.

На встрече было принято решение, что на следующей неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй официально представит новые предложения для второй фазы переговоров по Brexit.

18 февраля 2018 года Мэй заявляла, что Великобритания и Евросоюз должны заключить новый договор о безопасности, который будет действовать после выхода страны из ЕС.