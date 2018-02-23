Олимпиада в Пхёнчхане в четыре раза дешевле Игр в Сочи

Расходы на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году примерно в четыре раза превысили затраты на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. Об этом свидетельствует отчет организаторского комитета Олимпиады в Южной Корее, обнародованный 23 февраля.

Согласно документу, находящемуся в распоряжении информагентства SID, общий бюджет Игр-2018 составил 12,5 млрд долларов (10,1 млрд евро). Для сравнения, бюджет Олимпиады в Сочиравнялся 51 млрд долларов (41,4 млрд евро).

На организацию самих Игр в Пхёнчхане были потрачены 2,4 млрд долларов (1,9 млрд евро). Оставшиеся средства пошли на инфраструктурные проекты, связанные с Олимпиадой. Самым затратным из них стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Сеула в Пхёнчхан, расположенный в 170 км от столицы. На этот проект ушло 3,4 млрд долларов (2,7 млрд евро).

Олимпиада в Пхёнчхане началась 9 февраля и закончится 25 февраля. С 9 по 18 марта в Пхёнчхане пройдут Паралимпийские игры. Олимпиада и Паралимпиада в Сочи проходила в феврале и марте 2014 года.