Еврокомиссия обсудит с центробанками вопросы регулирования криптовалют

Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис анонсировал проведение встречи регуляторов ЕС для обсуждения вопросов, связанных с регулированием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«На следующей неделе, 26 февраля, я буду возглавлять встречу на высоком уровне, посвященную виртуальным валютам. Комиссия пригласила представителей ключевых властных структур, включая центробанки и контролирующие органы, а также бизнес-структуры, чтобы обменяться мнениями», - заявил Домбровскис.

Также по его словам, участники круглого стола обсудят долгосрочные тренды развития виртуальных валют и рассмотрят актуальность действующих регулятивных мер.

Между тем, как сообщалось ранее, высокопоставленные чиновники Франции и Германии намерены обсудить вопросы регулирования рынка криптовалют в рамках запланированного на март саммита «Большой двадцатки».