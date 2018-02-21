Последнее обновление: 21.02.2018 12:00

Власти Узбекистана намерены узаконить биткоин

В Узбекистане создается законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег и криптовалюты.

В соответствии с постановлением президента страны Шавката Мирзиёева разработка документа предусмотрена до 1 сентября текущего года. Ответственными назначены Центробанк, министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Минфин, Минэкономики, а также ряд других министерств и ведомств.

Также документ предусматривает создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Его главными задачами станут формирование условий для использования возможностей "блокчейна", повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении данной технологии. Планируется, что данная структура заработает уже с 1 июня 2018 года.

Кроме того, президент страны поручил приступить к активному развитию и стимулированию повсеместного использования технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием международных платежных систем, таких как PayPal, Alipay, Visa и Mastercard. Комплекс мер в этом направлении будет разработан к 1 июня 2018 года.

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