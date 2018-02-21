Последнее обновление: 21.02.2018 12:00

Венесуэльская PDVSA будет совершать часть сделок за el petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил нефтяной компании PDVSA, нефтехимической Petroquimica de Venezuela (Pequiven) и корпорации CVG совершать часть сделок по покупке и продаже с использованием криптовалюты el petro. Это заявление Мадуро приводит в своем Twitter Министерство нефти Венесуэлы.

«С сегодняшнего дня компании PDVSA, Pequiven и CVG должны осуществлять трансакции по покупкам и продажам через el petro», - заявил Мадуро.

По итогам первого дня реализации венесуэльской криптовалюты el petro объем предварительных продаж уже достиг 735 млн долларов. Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти и других полезных ископаемых.

Мадуро распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру в el petro, а также одобрил сделанное венесуэльской ассоциацией авиалиний предложение закупать топливо для самолетов за эту криптовалюту. В будущем, добавил президент, el petro также должно использоваться при оплате туристических услуг.

Со среды el petro станет и платежным средством на границе с Колумбией.

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