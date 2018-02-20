Олигархи вернули в Россию $5 млрд

Угроза санкций со стороны США против российских бизнесменов за месяц сделала то, что политика деофшоризации не смогла за три года, пишет finanz.ru.

В январе российская банковская система испытала мощный приток валюты на клиентские счета, сообщает в обзоре по сектору Райффайзенбанк.

В общей сложности банки получили 12,7 млрд долларов, из которых 91%, или 11,6 млрд, пришлось на поступления от российских корпораций.

Поток долларов от офшорных "дочек" российских юрлиц обеспечил почти весь положительный баланс сальдо текущего счета (разницы между основными валютными потоками в страну и из нее), которое, по оценке ЦБ, составило 12,8 млрд долларов.

Такое поступление средств корпораций в банковскую систему выглядит нетипично высоким, отмечает Райффайзенбанк: сумма не соответствует операционным денежным потокам компаний в валюте, а также наличию систематического вывоза капитала корпоративным сектором, который в январе составил 7,1 млрд долларов.

Масштабны ввоз, вероятно, стал результатом опасений российских миллиардеров, в полном составе попавших в "кремлевский список" Минфина США, считают в банке.

Вероятно, испугавшись введения персональных санкций и возможной блокировки средств в зарубежных юрисдикциях, принадлежащие миллиардерам "компании или они сами ввозили средства, а затем размещали их в российских банках или конвертировали валюту в рубли (для покупки ОФЗ)".

Из общей суммы чуть больше трети, или около 5 млрд долларов, пришлось на "санкционный" приток капитала, подчитали в банке.

Впрочем, покрыть дефицит валюты в российских банках эти операции не смогли: большая часть средств (8,6 млрд долларов) пришла на расчетные счета, а не срочные депозиты. Кроме того, 4,5 млрд долларов изъял из системы российский Минфин, скупающий валюту для пополнения Фонда национального благосостояния, еще 6,3 млрд долларов покинули страну в виде выплат по внешним долгам.

В результате собственные валютные резервы банковской системы - ликвидные активы и средства за рубежом - на конец января по-прежнему не покрывали все обязательства перед клиентами по расчетным счетам.

На начало месяца этот разрыв составлял 8,4 млрд долларов, а ликвидировать его банки смогут лишь в к марту при условии, что цены на нефть останутся около текущих отметок (65 долларов за баррель Brent). Это будет "препятствовать укреплению рубля", которое традиционно характерно для первого квартала, и "делать его более чувствительным к снижению цен на нефть", предупреждает Райффайзенбанк.

По его прогнозу, в феврале в марте чистый приток валюты в РФ по текущему счету составит 16,6 млрд долларов, из которых 9 млрд будет изъято из системы интервенциями Минфина.