До конца 2022 года ВБ может выделить Беларуси более $500 млн

Всемирный банк до конца 2022 года планирует направить более $500 млн на реализацию проектов в Беларуси. Об этом сообщил исполнительный директор совета директоров ВБ Франциск Годтс.

"Совет исполнительных директоров будет рассматривать рамочную стратегию партнерства с Беларусью на ближайшие 4-5 лет - на период с 2018 по 2022 год. Эта программа более чем на $500 млн", - сказал Ф.Годтс, которого цитирует БелТА.

Рассмотрение рамочной стратегии группы Всемирного банка для Беларуси на 2018-2022 годы намечено на 27 марта.

Ф.Годтс отметил, что сотрудничество с Беларусью в последние годы развивается очень активно.

"Сейчас у нас достаточно широкая программа и разнообразные проекты в сфере энергетики, образования и так далее. Еще один элемент работы - это развитие частного сектора", - сказал он.

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За время сотрудничества республике были выделены кредитные ресурсы в размере $1,7 млрд, гранты в объеме $28 млн. В настоящее время инвестиционный портфель Всемирного банка в республике включает восемь проектов на общую сумму $775 млн.