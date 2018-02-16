Власти Беларуси рассчитывают в феврале получить 6-й транш кредита ЕФСР

Беларусь в феврале планирует получить 6-й транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн. Об этом сообщил сегодня замминистра финансов Юрий Селиверстов.

"Шестой транш мы должны все-таки в 1-м квартале получить. Мы рассчитывали на январь, видимо, получится сделать это в феврале", - сказал он.

Кроме того, идет обсуждение условий получения следующего, 7-го транша кредита ЕФСР.

Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств ЕФСР Минфин республики и Евразийский банк развития подписали 25 марта 2016 года. Соглашение предполагает выделение $2 млрд на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка на 2016-2018 годы.

Первый транш кредита ЕФСР в размере $500 млн поступил в бюджет Беларуси в марте 2016 года, 2-й на $300 млн - в июле 2016 года, 3-й и 4-й также в размере по $300 млн - в апреле и июне 2017 года, 5-й в $200 млн - в октябре 2017 года.