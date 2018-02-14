Южная Корея заплатит за участие КНДР в Олимпиаде

Власти Южной Кореи оплатят расходы на участие КНДР в зимней Олимпиаде-2018.

На это из бюджета будет выделено $2,86 млн.

Как объявило Министерство объединения страны, Сеул оплатит пребывание 22 спортсменов. Также средства выделят на проживание и питание более 420 северокорейских артистов, журналистов, болельщиков и членов демонстрационной команды тхэквондистов.

«Окончательная стоимость участия всей северокорейской делегации будет объявлена позднее», — сказано в сообщении.

При этом расходы на размещение высокопоставленной делегации, в состав которой входят председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, оплачиваются отдельно. Точная сумма, в которую обойдется их пребывание на Играх, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что бюджет Игр составляет $2,4 млрд, а на церемонию открытия Сеул потратил $64,3 млн (для сравнения общий бюджет Олимпиады в 2014 году в Сочи составил около $6 млрд).

Зимняя Олимпиада проходит в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.