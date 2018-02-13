На Ближнем Востоке выдали первую лицензию на оборот криптовалют

Зарегистрированная в Дубае компания Regal RA DMCC, дочерняя компания Regal Assets Inc, получила первую на Ближнем Востоке государственную лицензию на торговлю криптовалютами.

Компания специализируется на инвестициях в золото, серебро, платину и палладий, а также на торговле слитками из драгоценных металлов. Теперь в арсенале инвестиционных инструментов появились еще и четыре криптовалюты: биткоин, эфир, рипл и лайткоин, сообщает Bloomberg.

Компания предложила инвесторам также особую услугу — хранение криптовалют. Она обещает обезопасить вложения в криптовалюты от рисков потерять их в результате взлома, действия вирусов и злоумышленников, а также других факторов.

«Мы разработали наиболее безопасный способ инвестирования в биткоин, эфир и другие криптовалюты», - заявил генеральный директор Тайлер Галлахер, генеральный директор Regal Assets.

«Инвесторы во всем мире сейчас видят потенциал в криптовалютах, но они не хотят хранить большие суммы монет в онлайн-кошельках и биржах из-за высокого риска взлома, кражи личных данных, вредоносных программ и других проблем, которые могут буквально уничтожить инвестиции», - уточнил он.