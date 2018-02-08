Лидеры Конгресса договорились о повышении госдолга и росте расходов США

Лидеры американского Сената в среду договорились об увеличении расходов на военные и национальные программы практически на $300 миллиардов в ближайшие два года, однако соглашение разозлило сторонников консервативной бюджетно-финансовой политики.

В случае одобрения решение Сената позволит выделить дополнительно $165 миллиардов на оборонные расходы и $131 миллиард - на невоенные программы, включая здравоохранение, инфраструктуру, ликвидацию последствий стихийных бедствий и меры борьбы с опиоидным кризисом.

В четверг истекает заключенное в январе соглашение о временном финансировании, и новая договоренность позволит не допустить очередную приостановку работы правительства. Она также предусматривает повышение потолка федерального долга, отложив риск дефолта как минимум до марта 2019 года.

О соглашении объявили лидеры республиканцев и демократов в Сенате. Его поддержал президент США Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Пол Райан.

Однако некоторые консервативно настроенные республиканцы, а также представители не входящих в Палату групп говорят, что соглашение приведет к увеличению дефицита бюджета до $1 триллиона в 2019 году и далее.

“Мы поддерживаем финансирование наших военных, но увеличение правительственных расходов на 13 процентов - это не то, что просили нас сделать избиратели”, - сообщила группа консервативных конгрессменов House Freedom Caucus в среду.

Законопроекту, судя по всему, потребуется поддержка ряда демократов, чтобы быть одобренной в Палате представителей. Некоторые либеральные демократы выступают против соглашения, потому что оно не предусматривает защиту от депортации сотен тысяч мигрантов, незаконно въехавших в США, будучи несовершеннолетними.

Голосование в Сенате и Палате представителей ожидается в четверг. В случае одобрения законопроект будет направлен на подпись к Трампу.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал нарастить военные расходы, и в среду он выразил поддержку законопроекту, написав сообщение в твиттере.

“Республиканцы и демократы должны поддерживать наших военных и этот законопроект!” - написал Трамп.

Законопроект о бюджете наряду с налоговой реформой приведет к росту дефицита, который в 2017 финансовом году достиг $666 миллиардов. Согласно прогнозу вашингтонской негосударственной организации, отслеживающей ситуацию с бюджетом, дефицит может превысить $1 триллион в 2019 году.

“Вот и действительно наступил момент, когда стало ясно, что, несмотря на рекордный уровень долга и дефицит бюджета, приближающийся к триллиону долларов, Конгресс прекратил волноваться о том, что делает с финансовым положением страны”, - сказала глава Комитета за ответственный федеральный бюджет Майя Макгинес.

Республиканцы и демократы в Сенате ранее объявили о прорыве после многомесячных споров о том, какие расходы должны быть приоритетными.

“Этот законопроект - результат продолжительных переговоров лидеров Конгресса и Белого дома”, - сказал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Лидер демократов, сенатор Чак Шумер, сказал, что сделка “должна прервать длительный цикл связанных с расходами кризисов, которые привели к беспорядку в Конгрессе и ударили по среднему классу”.

В случае одобрения сделка обеспечит финансирование федерального правительства до 23 марта. Это позволит избежать второй приостановки в нынешнем году и даст законодателям полтора месяца на разрешение противоречий в отношении миграционной политики и формирование бюджета на весь год.

Соглашение также повысит потолок с очередным пересмотром через год, ослабив беспокойство о возможном дефолте.

Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась после новостей о бюджетном соглашении на фоне надежд на ускорение экономического роста и увеличение финансирования Казначейства.