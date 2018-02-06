Меркель беспокоит паника на мировых биржах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с резким падением котировок на мировых биржах, в том числе немецкой. Об этом глава правительства ФРГ упомянула сегодня, 6 февраля, перед началом очередного раунда коалиционных переговоров в Берлине.

“Мы наблюдаем тревожное развитие событий на биржах США и Азии, мы живем в неспокойные времена”, - заявила Меркель.

На франкфуртской бирже в понедельник и сегодня утром отмечалось падение индекса DAX.

К обеду, впрочем, ситуация начала постепенно успокаиваться. Инвесторы не отреагировали на панику, царившую на Уолл-стрит 6 февраля. DAX опустился лишь на 1,6% и остановился на отметке 12 484 пункта. Утром, во время открытия торгов, ситуация выглядела намного мрачнее: падение индекса на 3,6% до 12 235 пунктов, что стало крупнейшим падением за полтора года.