Россиянам предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов

Российский Сбербанк тестирует сервис, позволяющий снимать наличные с карты через терминалы на кассах магазинов.

Сервис планируется запустить уже во втором квартале 2018 года, пишут "Ведомости".

Воспользоваться возможностью снятия денег на кассе смогут только держатели карт Сбербанка и только в тех магазинах, которые обслуживает банк.

Предполагается, что деньги можно будет снять и без совершения покупок в магазине.

Будет ли как-то ограничиваться сумма наличных, которые можно снять в кассе, пока не сообщается.

"Возможность выдать наличные через кассу позволит банкам сэкономить на банкоматах и наличных, которые не приносят доход", - объясняет предправления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева.

"Многие исследования показывают, что доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах", - сказала она.

Платежная система Mastercard также рассматривает возможность внедрения в России технологии снятия денег на кассах и уже провела соответствующие тесты с ВТБ и "Русским стандартом". Однако в случае с Mastercard снятие будет возможно только при совершении покупки, что связано с особенностями регулирования за рубежом. Visa не сообщала о подобных планах.