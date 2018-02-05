Британия может отнять активы у коррумпированных бизнесменов

Великобритания будет использовать новые законодательные инструменты для ареста активов зарубежных преступников и коррумпированных политиков, в том числе из России, сообщила в субботу газета The Times со ссылкой на британского министра безопасности Бена Уоллеса.

Инвесторы из России, Китая и с Ближнего Востока тратят миллиарды в Британии, покупая все, начиная с элитной недвижимости и заканчивая целыми компаниями, однако активисты, выступающие за прозрачность сделок, подвергают сомнению происхождение этих средств.

Объем средств, отмываемых через Британию, неизвестен, однако британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что оценки на уровне 36-90 миллиардов фунтов стерлингов ($50,83-127,08 миллиарда) “существенно занижены”.

Уоллес сказал в интервью The Times, что британское правительство будет использовать новые полномочия в рамках закона “О финансовых преступлениях”, чтобы замораживать и возвращать имущество, если его владельцы не смогут объяснить, каким образом они смогли приобрести активы стоимостью выше 50.000 фунтов ($70.000).

“Когда мы до вас доберемся, мы придем за вами, за вашими активами и сделаем тяжелыми условия, в которых вы живете”, - сказал Уоллес.

В 2017 году Reuters сообщил о расследовании Молдавией предполагаемой схемы отмывания денег из России (“Ландромат”), в рамках которой через молдавскую финансовую систему в 2011-2014 годах было выведено $22,3 миллиарда. Британские власти тогда сообщили, что проверят обвинения об участии в схеме британских банков.

Уоллес сказал, что правительство намерено положить конец подобным практикам.

“Из разоблачений ”Ландромата“ мы точно знаем, что там была связь с этим государством (Россией), - цитирует его издание. - Позиция правительства такова: мы знаем, что они задумали, и мы больше этого не допустим”.