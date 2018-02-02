Последнее обновление: 02.02.2018 10:33

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию у московских Партнеркапиталбанка и Расчетно-кредитного банка. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.

На 1 января 2018 года, как поясняет ЦБ, первая кредитная организация занимала 469-е место в банковской системе России, вторая — 184-е место.

Лицензии на осуществление своей деятельности Партнеркапиталбанк, по данным представителей Банка России, лишился в связи с тем, что бизнес-модель этой финансовой организации «была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы». Из-за этого на балансе банка образовался значительный объем проблемной задолженности, уточнили в регуляторе, заметив, что Партнеркапиталбанк также «осуществлял «схемные» операции для уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам».

Кроме того, Партнеркапиталбанк, подчеркивает ЦБ, «не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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