Экс-глава ФРС заявил о двух пузырях на финансовом рынке США

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен считает, что на американском финансовом рынке надулись два пузыря. Такое заявление он сделал в интервью Bloomberg Television.

«Есть два пузыря: один — на фондовом рынке, еще один — на рынке облигаций. - сказал он. - Я думаю, что в конце концов пузырь на рынке облигаций станет критическим вопросом».

Комментарий Гринспена последовал на фоне того, что фондовые индексы остаются близкими к рекордным показателям, несмотря на продолжающиеся в последние дни распродажи, а доходность гособлигаций США колеблется в районе исторических минимумов, отмечает Bloomberg.

Экономист предположил, что процентные ставки в ближайшие годы будут расти, а также выразил обеспокоенность по поводу роста государственного долга и дефицита бюджета.

Гринспен признался, что был «удивлен» тем, что президент Дональд Трамп в своем послании конгрессу «О положении страны» не уточнил, как он будет финансировать новые правительственные инициативы. В прошлом месяце Трамп подписал закон о сокращении налогов на $1,5 трлн, который, по словам критиков, будет способствовать увеличению дефицита бюджета, отмечает Bloomberg.

«Что стоит за пузырем? Факт того, что, по сути, мы начинаем получать все больший бюджетный дефицит», — сказал Гринспен.

​Гринспен, возглавлявший Федеральную резервную систему США с 1987 по 2006 год, ввел термин «иррациональное изобилие». Впервые он произнес его в своей речи в 1996 году, описывая поведение инвесторов на фондовом рынке.

В среду на первом заедании в 2018 году ФРС США оставила ставку на уровне 1,25–1,50%. Решение совпало с ожиданиями участников рынка и аналитиков.