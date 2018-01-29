Германия обеспокоена новостью о планах убыточного Deutsche Bank повысить размер бонусов

Власти Германии раскритиковали Deutsche Bank после появления статьи, в которой говорится, что банк планирует выплатить бонусы на сумму свыше 1 миллиарда евро ($1,24 миллиарда), и призвали убыточного кредитора подумать о том, как это может сказаться на его репутации.

Deutsche, крупнейший немецкий банк, собирается повысить размер годовых бонусных выплат несмотря на то, что по итогам 2017 года отчитался об убытке третий год подряд, сообщила в минувшие выходные немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Хотя Deutsche, который отказался от комментариев в понедельник, относится к частному сектору, “руководство компании, разумеется, обязано задаться вопросом, какое представление складывается о банке у общественности”, сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, комментируя статью.

Источник говорил Reuters в прошлом октябре, что Deutsche, который пытается угнаться за показателями компаний с Уолл-стрит, повысит размер бонусов в 2017 году, но точная сумма будет зависеть от результатов подразделения инвестиционного банкинга и размера выплат у конкурентов.

Возврат к более высоким бонусам станет приятной новостью для сотрудников Deutsche. В результате многомиллиардного штрафа за торговлю “токсичными” облигациями общий объем бонусных выплат снизился с 2,4 миллиарда евро в 2015 году примерно до 500 миллионов в 2016 году.

Тем не менее Deutsche Bank должен проявлять осторожность в отношении размера выплат, поскольку рейтинговые агентства пристально следят за политикой банка, а акционеры разочарованы медленным восстановлением его финансовых показателей.