Лукашенко настороженно относится к созданию "Белинкассгрупп"

Планы по оптимизации в сфере кассово-инкассаторских услуг обсудили сегодня Лукашенко и глава Нацбанка Павел Каллаур.

По информации пресс-службы Лукашенко, речь идет о создании специализированной организации, объединяющей функции по оказанию кассово-икассаторских услуг Национального банка, ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", в целях рационального использования имущества и освобождения Национального банка от несвойственных функций. Доли в уставном фонде создаваемого общества предлагается распределить в соответствии с вносимыми денежными и неденежными вкладами Национального банка, Беларусбанка и Белагропромбанка. При этом Нацбанк сохранит за собой централизованную управляемость наличным денежным обращением.

На встрече Лукашенко заявил, что создание "Белинкассгрупп" не должно привести к росту затрат в банковской сфере.

Он обратил внимание, что вопрос создания подобной структуры вызвал некие споры и даже недоразумения и непонимания.

"Создание небанковской кредитно-финансовой организации "Белинкассгрупп" - инкассаторская группа, которую вы хотите создать, чтобы избавиться от, как вы говорите, несвойственных Национальному банку функций, - что это будет за структура, и, главный вопрос, не приведет ли это опять к раздуванию численности всей этой нашей сферы. Не только в Национальном банке", - поинтересовался Лукашенко.

"Меня это прежде всего волнует, и дело даже не в численности. Вопрос в расходах, в деньгах. Мы должны оптимизироваться так, чтобы государство меньше тратило", - сказал он.

"Прежде чем подписывать указ, я думаю, все-таки нам надо обсудить с вами, можем ли мы без нее обойтись или это действительно очень выгодное дело для банковского сектора в целом", - добавил он.