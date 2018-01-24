S&P ожидает ухудшения финансовых показателей регионов РФ в 2018 году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s ожидает ухудшения финансовых показателей российских региональных и местных органов власти (РМОВ) в 2018 году, так как темпы экономического роста все еще низкие, расходы бюджетов растут, а поддержка от укрепления рубля себя исчерпала, говорится в отчете.

S&P ожидает сохранения невысоких темпов экономического роста в ближайшие три года - в среднем на уровне примерно 1,5-1,6 процента вследствие структурных ограничений, действия международных санкций и слабости рынков сырьевых товаров.

В связи с этим в среднесрочной перспективе финансовые показатели российских регионов могут ухудшиться - вследствие снижающегося роста налоговых и неналоговых доходов, а также ограниченной возможности федерального правительства наращивать межбюджетные перечисления.

Согласно прогнозам агентства, текущий профицит российских РМОВ, вероятнее всего, снизится по меньшей мере вдвое, а дефицит с учетом капитальных расходов может увеличиться до 3,7 процента совокупных доходов в 2016-2020 годах.

Аналитики полагают, что прогнозируемый дефицит бюджета потребует от федерального правительства предоставления дополнительных межбюджетных перечислений и бюджетных кредитов в ближайшие три года: “Однако режим регулирования федеральных трансфертов и кредитов становится менее предсказуемым. Он часто меняется и становится все более сложным, при этом для получения доступа к финансовой поддержке со стороны федерального правительства регионы должны выполнять множество условий”.

Также S&P ожидает, что федеральное правительство продолжит предоставление бюджетных кредитов отдельным регионам в случае необходимости, принимая во внимание прогнозируемое увеличение дефицита бюджетов и существующие потребности российских РМОВ в рефинансировании долга.

“По нашим оценкам, если бы правительство планировало продолжать рефинансирование 50 процентов потребностей РМОВ в погашении рыночных обязательств в 2018-2020 годах, то объем требуемой поддержки достигал бы 280 миллиардов рублей в год”, - говорится в отчете.

Агентство отмечает, что в международном сравнении уровень долговой нагрузки российских РМОВ остается низким, но средний показатель скрывает значительные диспропорции между регионами: долговая нагрузка почти половины регионов уже превышает 60 процентов их налоговых и неналоговых доходов, а у шести регионов она была выше 100 процентов по состоянию на 1 ноября 2017 года.