Последнее обновление: 24.01.2018 15:25

Драги назвал колебания евро последствием, но не целью политики ЕЦБ

Программа скупки облигаций ЕЦБ не привела к “статистически значимым” колебаниям евро, и изменения курса валюты являются лишь побочным эффектом, а не целью политики, сказал глава Европейского центробанка Марио Драги в среду.

Евро набрал около 5 процентов после декабрьского заседания ЕЦБ, и некоторые инвесторы могут посчитать комментарии Драги сигналом к готовности смириться с укреплением единой европейской валюты, даже если это окажет давление на инфляцию.

В преддверии итогов заседания регулятора в четверг инвесторы ждут любых комментариев в отношении валюты, поскольку принятие факта относительного укрепления евро повысит шансы на то, что ЕЦБ завершит программу скупки облигаций на сумму 2,55 триллиона в текущем году.

“Хотя скупка активов в рамках программы в целом успешно способствовала смягчению финансовых условий и поддержанию восстановления кредитования компаний и домохозяйств, она не привела к статистически значимым колебаниям курса евро”, - написал Драги в письме одному из членов Европарламента.

Прошлой осенью, когда евро пробил отметку 1,20 к доллару, Драги призвал к отслеживанию динамики валюты, при этом его слова были восприняты как попытка ослабить евро. Однако сейчас курс евро составляет около 1,2330, при этом вербальные сигналы до сих пор были более мягкими.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование