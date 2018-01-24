Драги назвал колебания евро последствием, но не целью политики ЕЦБ

Программа скупки облигаций ЕЦБ не привела к “статистически значимым” колебаниям евро, и изменения курса валюты являются лишь побочным эффектом, а не целью политики, сказал глава Европейского центробанка Марио Драги в среду.

Евро набрал около 5 процентов после декабрьского заседания ЕЦБ, и некоторые инвесторы могут посчитать комментарии Драги сигналом к готовности смириться с укреплением единой европейской валюты, даже если это окажет давление на инфляцию.

В преддверии итогов заседания регулятора в четверг инвесторы ждут любых комментариев в отношении валюты, поскольку принятие факта относительного укрепления евро повысит шансы на то, что ЕЦБ завершит программу скупки облигаций на сумму 2,55 триллиона в текущем году.

“Хотя скупка активов в рамках программы в целом успешно способствовала смягчению финансовых условий и поддержанию восстановления кредитования компаний и домохозяйств, она не привела к статистически значимым колебаниям курса евро”, - написал Драги в письме одному из членов Европарламента.

Прошлой осенью, когда евро пробил отметку 1,20 к доллару, Драги призвал к отслеживанию динамики валюты, при этом его слова были восприняты как попытка ослабить евро. Однако сейчас курс евро составляет около 1,2330, при этом вербальные сигналы до сих пор были более мягкими.