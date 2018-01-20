Франция и Германия разрабатывают изменения в финансовое законодательство ЕС

Франция и Германия берутся за практическое воплощение реформы еврозоны, в частности внесения изменений в финансовое законодательство, а также согласование налоговых норм для государств ЕС. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр после переговоров с немецким коллегой Петером Альтмаером в Париже.

«Наш важнейший приоритет - это завершение работы над банковским союзом, союзом рынков капитала и согласование налогового законодательства с Германией ... Наша цель - достичь окончательной общей позиции в сроки с марта по июнь", - заявил Ле Мер.

По его словам, Франция также готова рассматривать вопрос о невыполнении займов, ведь этот вопрос вызывает особую обеспокоенность со стороны итальянских банков.

Более подробно вопросы реформирования еврозоны будут обсуждаться уже в понедельник за рабочим обедом министров экономики Франции, ФРГ, Италии и Испании.

Как известно, Франция выступает инициатором реформирования ЕС, в соответствии с которым в Союзе должен быть создан пост министра финансов еврозоны, общий бюджет и многомиллиардный резерв для стран еврозоны. Соответствующую инициативу в сентябре прошлого года обнародовал президент Франции Эмануэль Макрон.