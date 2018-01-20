Последнее обновление: 20.01.2018 15:49

В США официально наступил правительственный "шатдаун"

По состоянию на двенадцать ночи с 19-го на 20 января верхняя палата американского Конгресса не пришла к согласию, чтобы утвердить во время голосования законопроект о временном финансировании правительства США.

Таким образом, в Соединенных Штатах официально остановилось финансирование государственных учреждений, которые также называют правительственным "шатдауном".

Во время голосования в ночь на 20 января Сенат США не набрал необходимых 60 голосов для того, чтобы принять законопроект. Республиканцы, которые имеют незначительное большинство в верхней палате Конгресса, смогли собрать только 50 голосов (против высказались 49 законодателей).

Демократы заняли категоричную позицию, которая заключается в том, что администрация США должна продолжить ряд программ в бюджете на 2018 год. Прежде всего, речь идет о так называемой программе DACA, которая позволяет оставаться в США лицам, которые в несовершеннолетнем возрасте прибыли в Америку нелегальным путем.

Ситуацию не спасла даже встреча во второй половине пятницы президента США Дональда Трампа с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. Как отметил сенатор Шумер после переговоров с главой Белого дома, по некоторым вопросам был достигнут прогресс, однако разногласия остаются.

Правительственный "шатдаун" означает, фактически, прекращение функционирования государственных учреждений США. Даже, если он продлится несколько дней, это грозит миллиардными потерями для национальной экономики. Соединенные Штаты уже имели такой опыт, в частности, в 2013 году.

По состоянию на начало первой ночи субботы сенаторы остались в зале заседаний. После провального голосования с речами выступили лидеры Республиканской и Демократической партий в Сенате США.

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