ЦБ вывел из России $6,7 млрд, чтобы расплатиться по валютным долгам

Отток капитала из России резко ускорился, "съедая" львиную долю валютной прибыли, которую экономика зарабатывает на взлетевших ценах на нефть.

По итогам 2017 года в страну пришло 353,7 млрд долларов (+27%) - это доходы от экспорта, который на 55% состоял из нефти, газа и нефтепродуктов, пишет finanz.ru.

Из полученной суммы 237,9 млрд долларов ушло на оплату импортных товаров (+24%), 30,9 млрд долларов - услуг (+27%), 35,3 млрд - по балансу инвестиционных доходов и расходов (+9%).

В результате чистый приток валюты по текущему счету составил 40,2 млрд долларов, из которых три четверти утекло из страны в виде вывоза капитала. По итогам года он подскочил 1,6 раза - до 31,3 млрд долларов, сообщил ЦБ в предварительной оценке платежного баланса.

Из итоговой суммы почти половина - 14,7 млрд долларов - ушло в четвертом квартале, когда отток вырос практически в 15 раз, следует из данных регулятора.

Валюту вывозили банки, которым нужно гасить внешний долг, и корпорации, покупающие зарубежные активы, а в самом конце года к выводу подключился и сам ЦБ, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

По операциям центробанка из страны ушло 6,7 млрд долларов в четвертом квартале, следует из его собственных данных. В результате, несмотря на скупку валюты на рынке и погашение банками кредитов по долларовому репо, резервные активы сократились на 2,7 млрд долларов, указывает аналитик "ВТБ Капитала" Алексей Заботкин.

ЦБ вернул долг перед нерезидентами, у которых активно занимал валюту летом, солидарны Порывай и Заботкин: к концу третьего квартала внешний долг центробанка достиг рекордных 11,6 млрд долларов, а за 9 месяцев вырос почти вчетверо. По всей видимости, это были сделки репо с иностранными банками, говорит Заботкин: под залог ценных бумаг из госрезервов ЦБ брал наличную валюту. Раньше регулятор открыто отчитывался о таких операциях, но засекретил их в 2014 году, когда на фоне обвала рубля ему пришлось потратить почти 100 млрд долларов из ЗВР.

Как и тогда, валюта понадобилась ЦБ для поддержки рынка и курса, говорит Порывай: активные займы начались летом, когда платежный баланс стал отрицательным - экономика теряла больше валюты, чем зарабатывала, а валютные резервы банковской системы опустились до нуля (обязательства перед клиентами превысили собственные запасы на корсчетах за рубежом).

Признаки долларового голода были видны в сентябре и декабре, когда ставки по валютным кредитам на денежном рынке взлетели, а ряду банков пришлось экстренно привлекать валюту у ЦБ через своп, напоминает он.

Возможно, валюта была нужна кому-то из проблемных банков, предполагает старший научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.

В конце года ситуацию исправил скачок цен на нефть. "В декабре ЦБ РФ привлек ранее размещенную валюту на локальном рынке для погашения своей задолженности перед нерезидентами, что стало, помимо выплат по внешнему долгу, одним из факторов, вызвавших отток валютной ликвидности", - делает вывод Порывай.

По его прогнозу, если Brent останется у текущих отметок около 70 долларов за баррель, чистый приток в Россию валюты вырастет более чем вдвое, а профицит текущего счета приблизится к 100 млрд долларов.

Впрочем, к укреплению рубля это не приведет, считает эксперт: 60 млрд долларов купит на рынке Минфин, а остаток уйдет в виде оттока капитала, в том числе на погашение внешних долгов.