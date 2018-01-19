AmEx получила первый убыток за 26 лет, приостановит обратный выкуп акций

American Express Co отчиталась о первом квартальном убытке за 26 лет и сообщила о прекращении обратного выкупа акций на ближайшие полгода из-за недавно принятой реформы налогового законодательства в США.

Компания отразила в отчетности расходы в размере $2,6 миллиарда на выплату единовременного налога на репатриацию нераспределенной прибыли ряда подразделений за пределами США и корректировку стоимости отложенных налоговых активов и обязательств.

Это привело к снижению показателя достаточности капитала AmEx, и чтобы выправить ситуацию, компания приостановит обратный выкуп акций в первой половине 2018 года, но продолжит выплачивать дивиденды, однако лишь в текущем размере.

Чистый убыток, причитающийся владельцам обыкновенных акций AmEx, составил $1,20 миллиарда, или $1,41 на акцию, в четвертом квартале против прибыли на уровне $825 миллионов, или 88 центов на акцию, годом ранее.

Без учета трат, вызванных изменением налогового кодекса, AmEx заработала $1,58 на акцию, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ждали $1,54 на акцию.

Общая выручка без учета процентных расходов выросла до $8,84 миллиарда с $8,02 миллиарда годом ранее, поскольку покупатели увеличили траты в праздничном сезоне в США, на ключевом рынке для компании.

Аналитики ожидали, что выручка составит $8,72 миллиарда.

Компания ожидает получить годовую прибыль в 2018 году в диапазоне от $6,90 до $7,30 на акцию против консенсус-прогноза аналитиков на уровне $7,04 на акцию.

Компания также ожидает роста выручки в 2018 году в диапазоне от 7 до 8 процентов.