Рост срочных рублевых депозитов населения замедлился почти до нуля

Снижение ставок по рублевым срочным вкладам физических лиц привело к закономерному снижению интереса жителей Беларуси к сбережению средств на этих депозитах.

Люди держат деньги в белорусских рублях в банках, но не переводят их на срочные депозиты, хотя пока и не забирают, пишет select.by.

По данным Нацбанка РБ, величина срочных рублевых депозитов физических лиц в декабре 2017 года увеличилась по сравнению с ноябрем всего на 6,4 млн. BYN (0,2%) и достигла 3 340,9 млн. BYN. Прирост оказался намного ниже процентных ставок по данным депозитам в расчете на месяц. За 2017 год данные депозиты увеличились на 13,2%.

В то же время переводные депозиты физических лиц, то есть, в основном, их средства на карточках, в декабре выросли по сравнению с ноябрем на 351,8 млн. BYN (19,1%) — до 2 190 млн. BYN. Это сезонный рост перед новогодними праздниками. Тем не менее, за 2017 год данные депозиты увеличились на 39,5%, почти в 3 раза больше, чем срочные депозиты.

Величина наличных денег в обороте в декабре 2017 года увеличилась по сравнению с ноябрем на 128,4 млн. BYN (5,8%) — до 2 346,6 млн. BYN. Люди и предприятия решили придержать наличность перед праздниками. За год данный параметр увеличился на 31,1%.

Рублевые средства юридических лиц, размещенные в банках, в декабре увеличились в большей степени, чем физических. Так, сумма срочных депозитов предприятий выросла на 262 млн. BYN (9,4%) и составила на 1 января 2018 года 3 042,7 млн. BYN. За год данные депозиты предприятий выросли на 28,7%. Это намного выше прироста срочных депозитов населения.

Переводные депозиты юридических лиц в декабре поднялись на 588 млн. BYN (27%) — до 2 766,4 млн. BYN. За год данный параметр поднялся на 40,8%.

Кроме того, стоимость ценных бумаг, выпущенных банками в белорусских рублях и размещенных вне банковского оборота, в декабре выросла на 100,3 млн. BYN (35,4%) по сравнению с ноябрем — до 383,6 млн. BYN. В целом в 2017 году данный параметр поднялся в 2,3 раза. Это самые высокие темпы роста среди отдельных составляющих рублевой денежной массы за прошлый год.

В целом рублевая денежная масса в Беларуси (М2*) за 2017 год увеличилась на (30,2%) и составила на 1 января 2018 года 14 070,2 млн. BYN. При этом примерно третья часть этого прироста произошла в декабре, когда данная массы выросла на 1 436,9 млн. BYN (11,4%).