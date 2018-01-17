Последнее обновление: 17.01.2018 17:59

Goldman Sachs зафиксировал убыток из-за списаний в результате налоговой реформы

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc зафиксировал чистый квартальный убыток из-за разовых списаний в размере $4,40 миллиарда, связанных с изменением налогового законодательства в США.

Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил $2,14 миллиарда, или $5,51 на акцию, в четвертом квартале, завершившемся 31 декабря, по сравнению с прибылью в $2,15 миллиарда, или $5,08 на акцию, годом ранее.

Без учета списаний, обусловленных изменениями в налоговом законодательстве, и ряда других статей баланса банк получил прибыль на акцию в $5,68.

Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $4,91 на акцию.

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