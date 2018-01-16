Представитель ЦБ Китая призвал запретить централизованную торговлю криптовалютами

Власти Китая должны запретить централизованную торговлю виртуальными валютами, а также принять меры против физических лиц и предприятий, которые предоставляют соответствующие услуги, считает один из высокопоставленных чиновников ЦБ Китая.

Мнение заместителя председателя Народного банка Китая Паня Гуншэна опубликовано в принятом по итогам правительственного совещания меморандуме, который оказался в распоряжении Reuters.

Согласно документу, в котором приведена подробная информация о встрече регуляторов интернет-пространства и других чиновников на прошлой неделе, Пань заявил, что правительство будет продолжать оказывать давление на торговлю виртуальной валютой и предотвращать накопление рисков на этом рынке.

По словам чиновника, национальные и местные власти должны запрещать площадки, которые обеспечивают централизованную торговлю виртуальными валютами, среди которых биткоин является самой популярной. Кроме того, им необходимо принять меры против физических лиц или организаций, которые предоставляют услуги, связанные с торговлей этими валютами, такие как провайдеры электронных кошельков.

В прошлом году китайские регулирующие органы запретили первичное размещение криптовалют, закрыли местные торговые площадки и ограничили майнинг биткоина, однако криптовалютный рынок в стране продолжил развиваться по альтернативным каналам.

“Конференция по финансовой работе выявила явную необходимость ограничения ”инноваций“, которые отличаются от потребностей реальной экономики и не подпадают под регулирование”, - сказал Пань о состоявшейся на прошлой неделе встрече, согласно меморандуму.

Власти, в частности, должны блокировать внутренние и зарубежные веб-сайты и закрывать мобильные приложения, которые предоставляют китайским пользователям централизованные услуги по торговле виртуальной валютой, сказал чиновник. Он также призвал местные власти начать расследование в отношении сервисов, которые помогают людям выводить средства за рубеж.

Агентство Bloomberg сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что власти Китая планируют заблокировать внутренний доступ к китайским и зарубежным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю криптовалютой.

Китай превратился в один из крупнейших в мире источников майнинга криптовалют, и, по словам Паня, власти должны работать над тем, чтобы прекратить эту практику.

“Нельзя поддерживать псевдофинансовые инновации, которые не имеют никакого отношения к реальной экономике”, - сказал чиновник.