Лимит директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2018 году составит Br1,24 млрд

Постановлением Совмина № 1046 от 29 декабря 2017 года утверждены общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2018 году, а также направления и лимиты директивного кредитования в 2018 году государственных программ и мероприятий банками и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“.

В частности, лимит директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2018 году составит Br1,24 млрд.

Белагропромбанку, Паритетбанку и Беларусбанку предложено осуществлять директивное кредитование, в том числе кредитование жилищного строительства согласно законодательству, а также кредитование организаций, завершающих строительство (включая реконструкцию) объектов в рамках государственных программ и мероприятий, при наличии ресурсов в соответствии с направлениями и лимитами директивного кредитования государственных программ и мероприятий банками и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ в 2018 году, утвержденными данным постановлением.

Согласно документу, кредитование в объемах, превышающих лимиты директивного кредитования, и по направлениям директивного кредитования, не предусмотренным постановлением, осуществляется без оказания господдержки, если иное не установлено законодательными актами.

Постановление вступило в силу с 1 января 2018 года.