Порошенко подписал закон о привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг

Президент Петр Порошенко подписал закон, меняющий подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и дающий право частным лицам предоставлять информационные услуги на фондовом рынке, сообщает пресс-служба главы государства.

“Закон решает проблему разделения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний”, - отмечается в сообщении.

В частности, как сообщили в АП, положениями закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг)» меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагается отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

Также исключается требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Кроме того, законом расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избранию независимых членов, расширяются его полномочия.

Верховная Рада 16 ноября 2017 года приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг)". За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.