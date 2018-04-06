Последнее обновление: 06.04.2018 17:46

В КНР ужесточили правила снятия за рубежом наличных с банковских карт

Государственное управление валютного контроля КНР ужесточило правила снятия за рубежом наличных денежных средств с личных банковских карт. Эти шаги предпринимаются для ограничения отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов.

Общая сумма снимаемых средств со всех принадлежащих одному лицу китайских банковских карт должна составлять не более 100 тыс. юаней ($15,37 тыс.) в год. В случае, если владелец карт превысит данный лимит в течение года, то снятие наличности за рубежом будет для него приостановлено на текущий и последующий год, сообщает агентство "Синьхуа".

Данные правила вступили в силу 1 января 2018 года.

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